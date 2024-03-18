الأعلى للدولة يناقش الصعوبات التي تواجه الحملة الوطنية للكشف عن السرطان

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد” أمس الأحد، مع فريقَ الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان، في مقر المجلس، خدمات الكشف المبكر المتاحة للمواطنين، والتعاون مع المراكز المتخصصة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن المجتمعين استعرضوا الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن في إطار البرنامج الوطني؛ وتم التركيز على المشاكل التي تواجه مراكز غسيل الكلى، مثل نقص الأطقم الطبية والاستشارية.

وأعرب عبيد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق الحملة، مؤكدا التزام المجلس بالتواصل مع الجهات المختصة لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجه المراكز الطبية.