الأعلى للدولة يناقش عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” أمس الأربعاء، مع رئيس وأعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الخطوات التي تقوم بها الهيئة لإنجاح مشروع الدستور، بما سيساهم في الوصول إلى انتخابات شفافة تعزز المسار الديمقراطي السليم، وتؤدي إلى استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

وأكد تكالة، أن المجلس الأعلى للدولة يضع على رأس أولوياته بناء الدولة على أسس سليمة وفي مقدمتها الدستور، بما يتوافق عليه كافة أبناء الشعب الليبي.

حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور “مسعود أعبيد” والنائب الثاني الدكتور “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” وعضو المجلس الدكتور “بشير الهوش”