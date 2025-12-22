«الأعلى للدولة» يناقش مكافحة الفساد ومتابعة الإيرادات المالية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين 22 ديسمبر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الرقابي والإداري ووسائل مكافحة الفساد المالي والاقتصادي في البلاد، وجرى بحث الحساب الختامي للدولة والتجاوزات المالية التي شابت الميزانيات السابقة وسبل متابعتها ومعالجتها.

كما شملت المناقشات الرسوم التحصيلية المفروضة على المواطنين والقيم التي تم تحصيلها مقابل القيم التي صُرفت، إلى جانب الإيرادات النفطية التي جُمعت وملف الأموال المجمدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الاجتماع سعي المجلس الأعلى للدولة وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشفافية ومتابعة الموارد المالية للدولة، بما يساهم في ضبط الإنفاق العام وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري، ويدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.