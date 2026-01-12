«الأعلى للدولة» ينتخب أعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة صباح اليوم الإثنين 12 يناير 2026 جلسته العامة رقم 113 بمقر المجلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب أعضاء المجلس، مكتملين النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وتناول المجلس خلال الجلسة استعراض جدول الأعمال الذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى ما استجد من أعمال.

وافتتح رئيس المجلس الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، قبل دعوة أعضاء المجلس ولجنة المناصب السيادية للشروع في عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية من بين المترشحين، في إطار عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وأسفرت عملية التصويت عن فوز:

سناء الليشاني بعضوية مجلس إدارة المفوضية عن المنطقة الغربية فئة النساء بعدد 60 صوتًا.

بديوي محمد بديوي عن منطقة الجنوب بعدد 45 صوتًا.

علي مفتاح مبروك العواي عن المنطقة الغربية فئة الرجال بعدد 53 صوتًا.

وفي ختام الجلسة، أكد المجلس الأعلى للدولة دوره في تسمية المناصب السيادية بالتوافق مع مجلس النواب، وفق الاتفاقات السياسية المعتمدة، بما يعكس تطلعات وطموحات الشعب الليبي.