الأعلى للدولة ينتخب «المشري» رئيساً للمجلس لولاية خامسة

انتخب المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيساً للمجلس لولاية خامسة، خلال جلسة انتخابات رئاسة المجلس، اليوم الاثنين.

وانتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيساً للمجلس خلال الجولة الثانية من التصويت على إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بمجموع 65 صوتاً من أصل 118، فيما تحصل العجيلي ابوسديل على 50 صوتاً، من أصل 118، وعدد 3 ورقات بيضاء.

كما انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار نائبا أولاً لرئيس المجلس خلال الجولة الأولى من التصويت بمجموع 60 صوتاً، فيما انتُخب عمر بوشاح نائباً ثانيا خلال الجولة الثانية من التصويت بمجموع 66 صوتا، مقابل عمر خالد بواقع 47 صوتا، وانتُخب بلقاسم دبرز مقرراً للمجلس.

واختار المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسًا للمجلس لدورة رابعة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 أغسطس 2021.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أُسس بعد توقيع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة.