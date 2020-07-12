الأعلى للدولة ينتخب «المشري» رئيساً للمجلس

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الـ54 المخصصة لانتخاب مكتب رئاسة المجلس.
وفاز خالد المشري من الجولة الأولى بمنصب رئيس المجلس بعدد 73 صوتا من أصل 132، وتحصل محمد أبوسنينة على عدد 36 صوتاً وناجي مختار على 14 صوتا، والسيدة نعيمة الحامي على صوتين، والسيد سليمان زوبي على صوت واحد.
واختار المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسًا للمجلس لدورة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ4 من أبريل 2019.
يُشار إبلى أن المجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسست بعد توقيع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة.
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