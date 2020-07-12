الأعلى للدولة ينتخب «المشري» رئيساً للمجلس

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الـ54 المخصصة لانتخاب مكتب رئاسة المجلس.

وفاز خالد المشري من الجولة الأولى بمنصب رئيس المجلس بعدد 73 صوتا من أصل 132، وتحصل محمد أبوسنينة على عدد 36 صوتاً وناجي مختار على 14 صوتا، والسيدة نعيمة الحامي على صوتين، والسيد سليمان زوبي على صوت واحد.