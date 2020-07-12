الأعلى للدولة ينتخب «المشري» رئيساً للمجلس

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 12 يوليو 2020 - 16:30 نُشر: الأحد، 12 يوليو 2020 - 16:30
ليبيا
الأعلى للدولة

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الـ54 المخصصة لانتخاب مكتب رئاسة المجلس.

وفاز خالد المشري من الجولة الأولى بمنصب رئيس المجلس بعدد 73 صوتا من أصل 132، وتحصل محمد أبوسنينة على عدد 36 صوتاً وناجي مختار على 14 صوتا، والسيدة نعيمة الحامي على صوتين، والسيد سليمان زوبي على صوت واحد.

واختار المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسًا للمجلس لدورة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ4 من أبريل 2019.

يُشار إبلى أن المجلس الأعلى للدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أُسست بعد توقيع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة.

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