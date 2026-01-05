انتخاب «صلاح الكميشي» رئيساً جديداً لمفوضية الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين 5 يناير، جلسته رقم 112 بكامل النصاب القانوني البالغ 109 أعضاء، لانتخاب رئيس وثلاثة أعضاء لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق اتفاق بوزنيقة.

وترأس الجلسة الدكتور محمد تكالة بحضور النائب الأول حسن حبيب والنائب الثاني موسى فرج والمقرر بلقاسم دبرز.

وصوّت 103 أعضاء من المجلس الحاضرين، على انتخاب صلاح الكميشي رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلفًا لعماد السائح، بعد حصوله على 63 صوتًا في الجولة الثانية من التصويت مقابل 33 صوتًا لمنافسه العارف التير.

وأعلن المجلس أن انتخاب أعضاء مجلس المفوضية الباقين سيتم في جلسة لاحقة، وسيعلن عن موعدها نهاية الأسبوع الجاري.