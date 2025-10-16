«الأعلى للدولة» ينتخب مكتب الرئاسة الجديد لـ«لجنة الخدمات العامة»

عقدت لجنة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا مخصصًا لانتخاب مكتب رئاستها الجديد، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد موسى فرج.

وبحضور النصاب القانوني، جرت عملية انتخاب أعضاء المكتب الجديد للجنة حيث تم انتخاب الدكتور العجيلي أبوسديل رئيسًا، والمهندس محمد أبو غمجة نائبًا للرئيس، والدكتور رمضان انبية مقرّرًا.

وأعرب أعضاء مكتب رئاسة اللجنة المنتخب عن تقديرهم لجهود مكتب رئاسة اللجنة السابق، مؤكدين عزمهم على المضي قدمًا في إنجاز المهام الموكلة للجنة بما يحقق أهداف المجلس ويعزز جهود حل الأزمة السياسية في البلاد.

كما أكدوا على أهمية تعزيز الشفافية وتوحيد مؤسسات الدولة في إطار عملية سياسية متكاملة تنهي الانقسام السياسي.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار سعي المجلس لتحقيق استقرار سياسي وحكومي من خلال تعزيز العمل المؤسسي الفعّال والمستدام.