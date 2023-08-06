الأعلى للدولة ينتخب مكتب رئاسة المجلس

عُقِدت بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، جلسة التصويت على انتخاب مكتب الرئاسة للمجلس.

واستهلت الجلسة بالتصويت على انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وترشح لانتخابات رئيس المجلس في الجولة الأولى 4 أعضاء وخلصت إلى تحصل خالد المشري على 49 صوتًا من مجموع 129 عضوًا بالجولة الأولى، وتحصل محمد تكالة على 39 صوتًا، وناجي مختار على 36 صوتًا، وتحصلت نعيمة الحامي على 4 أصوات.

وتنافس على منصب رئيس المجلس في الجولة الثانية كلّ من خالد المشري ومحمد تكالة لتنتهي بفوز محمد تكالة بـ67 صوتًا مقابل 62 صوتًا لخالد المشري من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الحالي ناجي مختار وانتهت الجولة الثانية بفوز مسعود اعبيد بنتيجة 64 صوتًا.

ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثّاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت عمر خالد العبيدي بـ88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز بلقاسم دبرز بـ70 صوتًا، أمام منافسيه أحمد يعقوب الذي تحصل على 38 صوتًا، وعلي السويح الذي تحصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.