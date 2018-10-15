الأعلى للدولة ينظر في مقترح البرلمان لتعديل الاتفاق السياسي

اجتمعت لجنة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة أمس الأحد لمناقشة ملاحظات السادة أعضاء المجلس حول المقترح المقدم من مجلس النواب فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي وصياغتها لعرضها على المجلس في جلسته القادمة، وذلك بناء على ما تقرر في جلسة المجلس المنعقدة يوم الخميس الماضي.

هذا وكان مجلس النواب قد قدم مقترحاً أخر لمجلس الدولة بشأن اختيار مجلس رئاسي جديد وتضمن المقترح جميع حيثيات انتخاب المجلس الجديد.

وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق انه ينتظر انتهاء مشاورات الأعلى للدولة والبت في موضوع المقترح.