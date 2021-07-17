الأعلى للدولة ينعى النائب الأول لرئيس المجلس

نعى المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي.

ولم يوضح المجلس في بيانه سبب وفاة بقي، في حين تحدثت وسائل إعلام ليبية أن سبب الوفاة هو جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المجلس في بيانه، إن محمد بقي هو أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس.

وتقدم المجلس الأعلى للدولة بأحرّ التعازي إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي، داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.