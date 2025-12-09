«الأعلى للدولة» يهنئ الأهلي طرابلس بتتويجه بكأسي ليبيا والسوبر

تقدم المجلس الأعلى للدولة بأحر التهاني والتبريكات إلى نادي الأهلي طرابلس وجماهيره في مختلف المدن الليبية، بمناسبة تتويج النادي بلقب كأس ليبيا و كأس السوبر للموسم الرياضي 2025.

وأكد المجلس في بيان رسمي له، أن هذا الإنجاز يعكس تفوق النادي ويعزز مكانته في الساحة الرياضية المحلية. كما أعرب عن تمنياته للنادي بمواصلة النجاح والتميز في مسيرته الرياضية، ساعيًا إلى رفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.

وشدد المجلس على أهمية الاتحاد الليبي لكرة القدم ودوره الكبير في تنظيم المسابقات الرياضية، كما وجه الشكر إلى كافة الأندية المشاركة في هذه البطولات التي تميزت بروح المنافسة الشريفة، مما أسهم في تقديم صورة حضارية للمشهد الرياضي الليبي وتعزيز حضوره الوطني.

وفي ختام البيان، جدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على دعمه المستمر للقطاع الرياضي الليبي، مؤكدًا أن تطوير الرياضة والعمل على النهوض بها يمثل أولوية في خطط الدولة، بما يخدم شباب ليبيا ويعزز مستقبل رياضتها.