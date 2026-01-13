«الأعلى للدولة» يهنئ الليبيين بحلول السنة الأمازيغية

أصدر المجلس الأعلى للدولة تهنئة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية 2976، موجّهًا كلمته إلى أبناء الشعب الليبي كافة، وإلى الليبيين الأمازيغ على وجه الخصوص.

وأكّد المجلس في تهنئته أن هذه المناسبة تمثل إحدى المحطات الثقافية والتاريخية المهمة، التي تعكس عمق التنوع الثقافي واللغوي في ليبيا، وتشكل جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية الجامعة.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يجسّد قيم التعايش والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، ويعزز روح الانتماء المشترك للوطن، بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يكون العام الأمازيغي الجديد عامًا يسوده الخير والاستقرار، وأن تتضافر فيه الجهود لتعزيز قيم الأخاء، وبناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان الحقوق الكاملة لجميع مكونات المجتمع الليبي دون استثناء.

وتُعد رأس السنة الأمازيغية مناسبة ثقافية ضاربة في عمق التاريخ، يحتفل بها الأمازيغ في ليبيا ودول شمال إفريقيا منذ قرون، وترمز إلى ارتباط الإنسان بالأرض والزراعة وبدايات التقويم الأمازيغي.

وشهدت هذه المناسبة خلال السنوات الأخيرة حضورًا أوسع في المشهد العام الليبي، في سياق الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي، والسعي لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة القائمة على التنوع.