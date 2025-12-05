«الأعلى للدولة» يواصل دعم الأسرى وتعزيز النزاهة العسكرية وحماية حقوق المرأة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، رئيس منظمة أسرى 17 فبراير وأعضاء الجمعية العمومية للمنظمة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، قدّم وفد المنظمة مذكرة شاملة تضمنت حزمة من المطالب الرئيسية، أبرزها تفعيل قرار منح التعويضات وتضمين مخصصات الأسرى في ميزانية عام 2026 لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والأسرى كملحق مستقل، إلى جانب اعتماد المقترح المالي المقدم من لجنة مقترح التعويضات، وتفعيل المزايا والمنافع الخاصة بالأسرى أسوةً ببقية الشرائح الخاضعة للهيئة.

وأكد الوفد أن هذه المطالب تمثل استحقاقات عادلة يجب الإسراع في تنفيذها تقديرًا لتضحيات الأسرى ومعاناتهم وضمانًا لحقوقهم وحقوق عائلاتهم.

من جهته، شدّد الدكتور محمد تكالة على أن إنصاف الأسرى ورعايتهم واجب وطني وأخلاقي، مجددًا التزام المجلس الأعلى للدولة بمتابعة ما ورد في المذكرة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومعالجة هذه الملفات بما يضمن حفظ حقوق هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.

المجلس الأعلى للدولة يشارك في الندوة الفنية حول مدونة السلوك للمؤسسات العسكرية والأمنية

شارك مقرر لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة، ومستشار اللجنة للشؤون العسكرية العميد عادل عبد الكافي، في الندوة الفنية التي اختتمت يوم الخميس 4 ديسمبر بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس حول قواعد مدونة السلوك للمؤسسات العسكرية والأمنية.

ناقشت الندوة، التي استمرت يومين، تطبيق مبادئ المدونة عمليًا عبر خطط تدريبية موحدة تركز على الامتثال القانوني والمساءلة والسلوك المهني.

واعتمد المشاركون خارطة طريق لتعميم المدونة وتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الأركان ولجنة الدفاع وعدد من الوزارات المعنية.

عضوات المجلس الأعلى للدولة يشاركن في تسليم التقرير السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات

شاركت عضوات المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي وفوزية كروان اليوم الخميس 4 ديسمبر، في مراسم تسليم التقرير السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

نظم هذه الفعالية كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة والمفوضية العليا للانتخابات، وحضرها مسؤولون وقيادات نسائية ودبلوماسيون.

وتهدف منصة الرصد الإلكتروني إلى متابعة حالات العنف الانتخابي الموجه ضد المرأة والعمل على تطوير آليات حماية فعالة لضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية والعامة.