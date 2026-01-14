«الأعلى للدولة» يوجّه الحرس البلدي لتكثيف الرقابة على الأسواق

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة أعضاء المجلس عبد العاطي أبو كتيف وجمال أبوسهمين ومنى كوكلة، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، اليوم الأربعاء 14 يناير، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة جهود الحرس البلدي في متابعة أوضاع السوق المحلي واستقرار الأسعار، وتنفيذ كافة المهام الرقابية والقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية، وتعزيز التنسيق بين جهاز الحرس البلدي والجهات المعنية للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار المحددة والاشتراطات الصحية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مع عدم التهاون في أي ممارسات تضر بقوت المواطن أو تهدد استقرار السوق.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل سفير المملكة المتحدة لمناقشة العملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية والعمل المشترك للتوصل إلى توافق وطني يسهم في نجاح خارطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يفضي إلى تحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية تلبي تطلعات الشعب الليبي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي عضو المفوضية الوطنية لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 14 يناير بمقر المجلس في طرابلس، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنتخب عن الجنوب بديوي محمد بديوي، بحضور النائب الأول حسن حبيب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات استلام مجلس المفوضية المنتخب لمهامه، والاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسبل تذليل الصعوبات لضمان الوصول إلى مرحلة الاستقرار وعقد انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة تبحث آليات عمل جهاز الحرس البلدي وتعزز دعمه

عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الدوري صباح الأربعاء، الموافق 14 يناير، برئاسة جمال أبوسهمين، وبحضور نائب رئيس اللجنة عبد العاطي أبو كتيف ومقرر اللجنة منى كوكلة وأعضاء اللجنة، إلى جانب مستشار اللجنة عادل عبد الكافي، بمقر المجلس في طرابلس.

واستقبلت اللجنة خلال الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، حيث تم مناقشة آلية عمل الجهاز وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه في تنفيذ مهامه، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لجهاز الحرس البلدي لما يقوم به من دور فاعل في إطار اختصاصاته، مشددة على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأمثل.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة والحاضرون بالجهود المبذولة من قبل الجهاز، مؤكدين على أهمية تطوير قدراته وتعزيز دوره بما يخدم الصالح العام.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل رئيس جهاز الطاقات المتجددة لمناقشة مستقبل الطاقة النظيفة في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير، الدكتور عبدالسلام سليمان الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء بحث واقع قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا، واستعراض خطط الجهاز وبرامجه الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وحماية البيئة.

كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وسبل معالجتها، إضافة إلى أهمية توفير الأطر التشريعية والدعم المؤسسي اللازم لتمكين الجهاز من أداء مهامه، بما يسهم في تنمية البلاد وتطويرها.