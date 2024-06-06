الأعلى للدولة يوصي بالتواصل مع النواب لتفعيل اتفاق القاهرة

قرر المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته التاسعة والتسعين بمقر المجلس أمس، التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، اتفق المشاركون في الجلسة التي حضرها ريس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة على تكيف لجنة الأمن القومي بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرارات واللوائح بخصوص تنظيم واستخدام العمالة الوافدة، بالإضافة للإسراع بإعداد مشروع قانون للعمالة الوافدة بالتعاون مع المختصين، تمهيدا لإصداره كتشريع للعمل به في الدولة الليبية.

وأوصى المشاركون بتكليف لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس، بمتابعة ملف اللاجئين بمدينة الكفرة جرّاء الصراع المسلح في السودان، واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ حقوق اللاجئين.