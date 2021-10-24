الأعلى للدولة يُؤكد أهمية الانسجام والتوافق داخل قطاع النفط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

وتناول اللقاء ما يشهده قطاع النفط من تحسن واضح في مستوى الإنتاج والإيرادات، كما ناقش أهمية هذا القطاع لكل الليبيين، باعتباره مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية، وضرورة النأي به عن أية صراعات ونزاعات سياسية أو مسلحة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء، على أهمية أن يسود الانسجام والتوافق داخل قطاع النفط والغاز.

كما أبدى المشري استعداد المجلس لتقديم المساعدات المطلوبة للدفع بعجلة الإنتاج والرفع من كفاءة العمل.