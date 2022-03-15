الأعلى للدولة يُؤكد ضرورة التوصل لقاعدة دستورية وقوانين انتخابية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة نائبيه مسعود عبيد وعمر بوشاح، اليوم الثلاثاء، سفيرةَ بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، كما تناول الاجتماع التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدّد المنفي خلال اللقاء. على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار،

كما تطرق اللقاء أيضا، إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.