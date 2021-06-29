الأعلى للدولة يُؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور النائب الأول محمد بقي، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، رفقة نائبه والتر دي مارتينو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.

وأكد المشري حرصَ المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قِبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.