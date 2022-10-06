الأعلى للدولة يُؤكد على الطرق العملية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، المبعوثَ الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، والسفيرَ الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وبحث اللقاء المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وأكد المشري على الطرق العملية لإنجاز هذا الاستحقاق عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، مثمناً الدور الألماني ومساعيه الحثيثة في ليبيا الرامية للاستقرار.

بدوره أكد الجانب الألماني على مواصلة دعم بلاده لليبيا.