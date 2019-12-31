«الأعلى للدولة» يُتابع آليات تطوير قطاع النفط

تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سيتم إحالتها إلى المجلس الرئاسي. [المجلس الأعلى للدولة]

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رفقة أعضاء مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان بالمجلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، ورئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ”، وعدد من المستشارين والخبراء في مجال النفط.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأ اللقاء يأتي في إطار متابعة قطاع النفط وآليات تطويره بما يضمن تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وتم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سيتم إحالتها إلى المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها.