الأعلى للدولة يُتابع مسار عمل الحكومة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني للمجلس عمر بوشاح، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية الجارية ومن بينها ملف الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

كما تابع المشري خلال اللقاء، مسار عمل الحكومة والوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه أداءها، مؤكدا في ذات السياق استمرار التواصل والتشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.

هذا وتم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين كافة الأطراف الفاعلة لخلق أرضية مشتركة مبنية على أسس دستورية وقانونية تضمن للجميع إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إقصاء لأي طرف وبمشاركة واسعة من قِبل الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات.