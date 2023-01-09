الأعلى للدولة يُرحب بمبادرة تجمع الأحزاب الليبية

عُقِد اليوم الاثنين، اجتماع هام بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بين تجمع الأحزاب الليبية الذي يضم أكثر من 20 حزباً برئاسة الدكتور عبدالله التقاز، وأعضاء من المجلس برئاسة ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

ووصف التجمع اللقاء بأنه سابقة مهمة سيكون لها تأثير إيجابي على المشهد السياسي فى ليبيا.

وأعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء، عن ترحيبهم وتفهمم لمبادرة تجمع الأحزاب الليبية لحل المشكل السياسي فى ليبيا والأزمة التي تشهدها، وطلبوا مهملة زمنية قصيرة لمزيد من الاطلاع عليها بشكل شامل.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرة والقاعدة الدستورية، بالإضافة إلى الاتفاق على تنسيق المواقف السياسية بينهما وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم للتنسيق في هذا الشأن.