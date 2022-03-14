الأعلى للدولة يُصوت على اختيار لجنة تتولى إعداد القاعدة الدستورية

صوّت المجلس الأعلى للدولة الاثنين على اختيار لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب تتكون من 12 عضوا.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر لـ«عين ليبيا» إنّ اللجنة ستعمل على إعداد قاعدة دستورية سواء عبر رعاية الأمم المتحدة أو بحوار ليبي ليبي بالتواصل مع مجلس النواب.

وأوضح عبدالناصر أنّ الأعضاء المختارون هم فوزية كروان وفتح الله السريري وأحمد يعقوب وشعبان بوستة وآمال الصلابي وكامل الجطلاوي وعبد الكريم حسين وموسى فرج وزينب شتي وعبدالقادر احويلي وشكري لامين ومحمد الهادي.

من جانبه اعتبر عضو مجلس الدولة منصور الحصادي أنّ المجلس استجاب لأغلبية الأعضاء الداعمين للتوافق مع مجلس النواب ويشكل لجنة من 12 عضوا وفق ما جاء في التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر من مجلس النواب.

ودعا الحصادي في تصريح صحفي البعثة الأممية إلى دعم التوافق بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للعبور إلى الانتخابات الديمقراطية الآمنة لتجديد الشرعية وإنهاء الأجسام بالطرق الدستورية والديمقراطية في أقرب الآجال.