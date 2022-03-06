الأعلى للدولة يُعلن رفضه القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية

عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته الطارئة، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد.

وبحسب ما أفاد بيان صادر عن المجلس، فقد خلُصت الجلسة إلى تشكيل لجنة للتشاور مع لجنة مجلس النواب، حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة.

كما تم خلال الجلسة، اعتماد آلية اختيار أعضاء اللجنة من المجلس الأعلى للدولة، على أن يتم انتخابها في الجلسة القادمة.

هذا وأعلن المجلس رفضه القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وطالب الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة الدائرة الدستورية في أسرع وقت، معتبراً أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدالة.