الأعلى للدولة يُعلن فتح باب الترشح للمناصب السيادية

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في بوزنيقة المغربية شهر أكتوبر الماضي.

ودعا المجلس في بيان له، كافة المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق المذكور إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق الــ13 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المناصب السيادية، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.