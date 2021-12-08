الأعلى للدولة يُقدم مبادرة بتأجيل الانتخابات الرئاسية

قدم المجلس الأعلى للدولة، مبادرة بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير القادم، بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

ودعا المجلس في مبادرته الجديدة، إلى “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في فبراير 2022، وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2012، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري”.

واقترح الأعلى للدولة، إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، على أن تلتزم الحكومة والمفوضية بمراجعة سجل الناخبين ومطابقته بالسجلات المدنية، وإطلاق مسارات للمصالحة الوطنية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

ونوه المجلس إلى أن المبادرة تأتي من منطلق الواجب الوطني للخروج من الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول.

واقترحت المبادرة “إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة وفقا للتعديل الدستوري 11 لسنة 2018م الصادر عن مجلس النواب وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس، ويكون إجراء الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية”.

كما اقترحت المبادرة بأن “تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربعة سنوات من تاريخ انتخابهما ولدورة واحدة، وغير قابلة للتجديد”.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن الانتخابات بشكلها الحالي قد تتجه نحو التأجيل، نتيجة الظروف التي تواجه المفوضية، وترشح شخصيات جدلية للسباق الرئاسي.