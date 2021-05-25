الأعلى للدولة يُقر قانون الاستفتاء على الدستور

عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، أمس الاثنين، جلستَه العادية 64، بمقر المجلس فيالعاصمة طرابلس.

وتباحث المجتمعون خلال الجلسة آخر المستجدات السياسية، ومناقشة توحيد رؤية المجلس فيما يتعلق بالمسار الدستوري والبدائل الممكنة.

كما أقرَّ المجلس الأعلى للدولة في جلسته قانون الاستفتاء على الدستور رقم (1) لسنة 2019، المحال من مجلس النواب الذي تَم فيه تعديل القانون رقم (6) لسنة 2018، بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للدولة.

وطالب مجلس الدولة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.