الأعلى للدولة يُناقش الوضع الاقتصادي في البلاد

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك.

وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومتابعة سير أداء عمل الديوان من الناحية الرقابية على الجهات الخاضعة له، إضافة لمتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية بما يضمن الحد من التجاوزات المالية ويعزّز دور الشفافية والإفصاح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وأكد المشري دعم المجلس الأعلى للدولة لجهود الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.

وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، ورئيس لجنة المالية علي السويح، ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي محمد أبو غمجة، بالإضافة إلى رضا قرقاب مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، وناصر بالنور رئيس قسم الشؤون القانونية، وخالد حمزة مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، وعبدالباسط جبوع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية.