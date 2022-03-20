الأعلى للدولة يُناقش تطورات العملية الانتخابية والأساس الدستوري لها

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر أبوشاح، اجتماعاً اليوم الأحد، مع لجنة التوافق المنتخبة من المجلس الأعلى للدولة لإعداد القاعدة الدستورية، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات والأساس الدستوري لها، بحسب ما أفاد المكتب الغعلامي بالمجلس.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسُبل تجاوز كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز مهامهما في أقرب وقت ممكن.