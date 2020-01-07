«الأعلى للدولة» يُوصي الرئاسي بقطع العلاقات مع الإمارات

أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، بياناً بشأن الجلسة رقم 48 للمجلس، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.
وقال المجلس إنه ناقش في جلسته الثامنة والأربعين آخر التطورات العسكرية والسياسية في البلاد، وخلص إلى ما يـلي:
- توصية المجلس الرئاسي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبارها في حالة عداء وحرب، مع الاحتفاظ بحق الرد على هذا الاعتداء بكافة الوسائل كما يكفله ميثاق الأمم المتحدة، واتخاد كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد هذه الدولة، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصا.
- يوصي المجلس بإعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع حفتر واعتبار هذه التصرفات خرقًا للاتفاق السياسي.
- لاحظ المجلس الأعلى للدولة تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية، وكذلك محاولتها إقامة مؤتمرات جامعة وفقا لآليات غير واضحة ودون استشارة الجهات الرسمية الليبية المعنية بهذا الأمر، ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يُعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي، ولهذا يؤكد المجلس ترحيبه بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي ومعارضته كل ما يخالفه.
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