«الأعلى للدولة» يُوصي الرئاسي بقطع العلاقات مع الإمارات

لاحظ المجلس تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها. [المجلس الأعلى للدولة]

أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، بياناً بشأن الجلسة رقم 48 للمجلس، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وقال المجلس إنه ناقش في جلسته الثامنة والأربعين آخر التطورات العسكرية والسياسية في البلاد، وخلص إلى ما يـلي: