الأعلى للقضاء: مجلس النواب أعاد الأمور لنصابها والصّورة لنصاعتها

أشاد المجلس الأعلى للقضاء بموقف مجلس النواب الذي اضطلع بمسؤولياته وأعاد الأمور لنصابها، والصورة لنصاعتها.

المجلس الأعلى للقضاء وفي بيانه لها، ثمّن حكمة مجلس النواب في الحفاظ على وحدة القضاء، والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة، بحسب وصفه.

وأدان المجلس الأعلى للقضاء ماوصفه الهجمة الإعلامية التي وظّفت طيلة الفترة الماضية للطعن في شرعية المجلس، مشددا على أداء رسالته والمهام المنوطة به.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت يوم الأحد الماضي، بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.

وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.