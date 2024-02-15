الأعلى منذ تأسيسها.. «أولى إنرجي» تُحقق أرباحا قياسية خلال 2023

أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن تحقيق شركة “أولى إنرجي” إحدى الشركات المملوكة لها، أفضل عام في تاريخها من حيث الأرباح، حيث حققت زيادة في المبيعات لسنة 2023 مقارنة بالعام الماضي بحوالي 49 مليون يورو، وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب حوالي 46.5 مليون يورو.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه النتائج تتويجاً لجهود محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في المتابعة المكثفة لنشاط شركة “أولى إنرجي”، حيث وضعت المحفظة خارطة طريق تم بموجبها إعادة تسمية مجلس إدارة الشركة، وتشكيل لجنة متابعة وتقييم أداء للشركة تواجدت بمقر الشركة لمدة شهر كامل، وقدمت للمحفظة تقريراً مفصلا، ثم تكليف لجنة متابعة لوضع التوصيات التي تضمنها التقرير موضع التنفيذ.

وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى جهود مجلس إدارة شركة “أولى إنرجي” القابضة وسعيهم الدؤوب في متابعة نشاط الشركة، بالإضافة إلى تحسن في مؤشرات أخرى مثل انخفاض المصروفات التشغيلية والإدارية.

وتم تحقيق هذه النتائج على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت المجموعة في الدول التي تعمل بها شركاتها، مثل التوترات السياسية والصرعات القائمة في السودان والنيجر وغيرها من الدول.

وأشارت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى أن صافي هذه النتائج لسنة 2023 كانت سوف تكون أفضل لولا تأثير:

فروق العملات التي تأثرت بانخفاض بعض العملات المحلية مثل الجنيه المصري والشيلن الكيني مقابل العملات الأجنبية، حيث أثرت سلباً بحوالي 15.4 مليون يورو خسائر فروق العملات، والتي هي خارجة عن سيطرة الشركة

تسوية الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة في المغرب على جميع الشركات العاملة في مجال تسويق الوقود، عن فترة السنوات من 2019 حتى 2021 والتي تم سدادها سنة 2023.

وتُعدّ شركة أولى إنرجي من الشركات الرائدة في مجال توزيع الوقود في أفريقيا وتملك الشركة أكثر من 1300 محطة توزيع وقود في 17 دولة أفريقية، وتقوم بالتزويد بوقود الطيران في 50 مطارا في عدد من الدول الأفريقية، وتمتلك 8 مصانع لزيوت المحركات، وتمتلك عددا من مستودعات الوقود.

كما تُعَدّ هذه النتائج الإيجابية دليلاً على قدرة شركة أولى إنرجي على تحقيق النجاح والتطور في ظل مختلف الظروف والتحديات.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.