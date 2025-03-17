الأعمال الدرامية الليبية في رمضان 2025.. تنوع جذب المشاهدين

يزخر الموسم الرمضاني للعام 2025، بالعديد من المسلسلات الدرامية الليبية، والتي تنوعت بمحتواها، الذي جذب جمهوراً عريضاً من الليبيين.

وفيما يلي أبرز المسلسلات:

مسلسل “سعادت الجدة”: من إنتاج مصطفى البتنوني وتأليف عبدالله سلامة، بطولة مهيبة نجيب ورندة عبداللطيف وفتحي كحلول وثريا محمد وسلمى يوسف ومريم العزابي وسالمة الدكتور وبدرية طلبة،

الجزء السابع من المسلسل الليبي الشهير “شط الحرية”: تأليف فتحي القابسي، وبطولة سليمان اللوطي ونجم فرج وحميدة حميد و إبراهيم منصور.

مسلسل “النجدين” الجزء الثاني: بطولة أصيل بحير وعبدالباسط أبوقندة وعزيز بحير وكريم علي وخليل السوري.

بالإضافة إلى مسلسل “مستقبل زاهر” للكاتب والمخرج نزار الحراري، ومسلسل “صاير صاير 6”، أصيل بحير”، عمل “مسعودة وأفكارها السودة“، زبيدة قاسم ورندة عبداللطيف وخولة سليمان، وعمل “بنتين في ورطة“، بطولة عبير الترهوني وأسامة بركة ووفاء نبيل كتابة أنيس بوجواري من أخراح ربيع الطرابلسي، عمل “صنع في ليبيا“، بطولة حميد البرغثي وفراس الحفار واسامة الزوي إخراج أحمد العبيدي، عمل “المسار الأخير” بطولة إبراهيم الربيعي ومروان الكرغلي ومحمود بومدين للكاتب مروان الكرغلي، عمل “القاطع 7″، واصف الخويلدي، مسلسل “الطريق الصعب”، تاليف أنيس بوجواري وإخراج هاشم الزروق، وبطولة حسن قرفال وإخراج المصري أحمد إدريس، ومسلسل “أعراض إنسحاب”، بطولة خالد كافو وصلاح الأحمر ونوال العوضي ونضال كحلول.