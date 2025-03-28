الأعنف منذ بداية التصعيد.. المقاتلات الأمريكية تقصف 100 هدف في اليمن

شنت المقاتلات الأمريكية 40 غارة على نحو 100 هدف في عدة مناطق باليمن، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وهي الليلة الأكثر عنفا منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية منذ بداية التصعيد الأخير، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين.

وأفادت قناة تلفزيون المسيرة التابعة لحركة “أنصار اللح-الحوثيين” بأن “الغارات استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود، في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران ومأرب”.

بدورها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤول عسكري أميركي، تأكيده أن متل العديد من قادة الحوثيين”، فيما قالت مصادر صحية حوثية “إن 7 أشخاص أصيبوا في القصف على مديرية بني حشيش في العاصمة اليمنية صنعاء”.

وقال المسؤول العسكري الأميركي “إن الحوثيين معروفون بأكاذيبهم التي تقلل من نجاح ضربتنا وتبالغ في هجماتهم”، بحسب ذكرت وول ستريت جورنال.

ووفقا للمسؤول العسكري الأميركي فإن “أي قدرة هجومية للحوثيين لا تزال قائمة فهي بسبب الدعم الذي قدمته إيران على مدى 10 سنوات”.

من ناحيته قال البيت الأبيض “إنه تم استهداف أكثر من 100 هدف حوثي”، منوها إلى أن “التقييمات الأولية تشير إلى نتائج جيدة تظهر على تلك الأهداف”.

وأضاف البيت الأبيض: “الأهداف التي ضربناها تشمل قادة حوثيين رئيسيين، وأنظمة دفاع جوي، ومراكز قيادة وتحكم، ومقرات رئيسية، ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة”.

وشدد على أن “العمليات ضد الحوثيين ستستمر حتى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وتتمكن السفن الأميركية من العبور بأمان”.

وكانت مصادر يمنية أفادت “باستهداف العاصمة صنعاء بـ3 غارات بينها غارة على منطقة القيادة وسط المدينة”، وقالت إن الغارات “أدت إلى أضرار في المنازل والمحلات التجارية وسط العاصمة”.

وأعلنت “جماعة الحوثي”، مساء الأربعاء، “استهداف صنعاء بأكثر من 15 غارة أميركية، مما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين”.