«الأغذية العالمي» يدعو لجمع 105 ملايين دولار لمساعدة النازحين في لبنان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إطلاق عملية طارئة لحشد 105 ملايين دولار، لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير في لبنان.

ونقل ن البرنامج في بيان عن ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان قوله: “مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي.. نحن بحاجة إلى موارد إضافية لدعم وتوسيع نطاق استجابتنا”.

وأشار البيان إلى أن “لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى”.

وتابع: “لمواصلة هذه العمليات شديدة الأهمية، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 105 ملايين دولار حتى نهاية العام.. ندعو المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد ودعم الاستجابة الإنسانية”.

وذكر أن تسارع الصراع هذا الأسبوع، أدى إلى زيادة الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية “بعد نزوح الآلاف من الناس بالفعل، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات للسكان المثقلين بالفعل بالأزمات المتراكمة”.

وقال البرنامج إنه بدأ بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل، وخبز ووجبات ساخنة وطرود غذائية على الأسر في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد.

مضيفا: “تمكنا حتى اليوم من الوصول إلى أكثر من 66 ألف شخص في الملاجئ في جميع أنحاء لبنان”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2507 جريحا، وفق بيانات الصحة اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.