«الأفريقية» تستأنف تسيير رحلاتها إلى عدد من المدن داخل وخارج ليبيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، استئناف الرحلات من مطار مصراتة إلى مطار سبها وذلك بعد توقف لمدة 7 سنوات، أي منذ عام 2014، وفي انتظار موافقات رسمية للوصول إلى محطات خارجية.

وأفاد الشركة في بيان، بأنه بناءً على تعليمات حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ربط كافة المدن والمطارات الليبيية وتيسير تنقل المواطنين، تم صباح اليوم الاثنين، تدشين الخط الجوي مصراتة – سبها مصراتة.

وأكدت الشركة بأنها تبذل كل ما تستطيع وفق الإمكانيات المتاحة لتقدم خدمة تليق بالمسافرين، بحسب البيان.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالشركة قوله، إن التوقف لمدة 7 سنوات كان سببه مشاكل فنية وأمنية بمطار سبها، مضيفا أن “الشركة تعمل على تسيير رحلات جديدة إلى أنطاليا في الفترة القريبة المقبلة، وأنهم ينتظرون تصريحا بموافقة السلطات المصرية لتسيير رحلات إلى مطار القاهرة”.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن استئناف الرحلات إلى تونس، اعتباراً من يوم أمس الأحد.

والخطوط الجوية الأفريقية هي شركة طيران ليبية مقرها في العاصمة طرابلس، وتتخذ الشركة من مطار معيتيقة الدولي مقرا رئيسيا لها.

وتأسست الشركة في أبريل عام 2001، وفي يوم 29 يوليو سنة 2007 تأسست الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، والتي أصبحت المالك الوحيد للشركة الأفريقية، وبدأت الخطوط الجوية الأفريقية الخدمة في شهر ديسمبر من عام 2001.

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