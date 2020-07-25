الأفريكوم.. لدينا أدلة تثبت استمرار فاغنر الروسية في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 25 يوليو 2020 - 11:17 | آخر تحديث: 25 يوليو 2020 - 13:09 نُشر: السبت، 25 يوليو 2020 - 11:17
ليبيا
استمرار التواجد الروسي عبر مجموعة فاغنر في ليبيا

أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم؛ إن لديها أدلة تثبت نشر مجموعة فاغنر الروسية معدات عسكرية في ليبيا قادرة على إجراء عمليات حركية.

وقالت أفريكوم: “أن لديها صورا تظهر قوات ومعدات فاغنر الروسيةفي الخطوط الأمامية في سرت، وفي تزايد بستمرار في ليبيا”

وأشارت إلى أن روسيا زودت قوات فاغنر العاملة في ليبيا بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات عسكرية.

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وأضافت أن الأمر يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن بشأن توريد السلاح.

ونوهت الأفريكوم إلى أنها تواصل توثيق كيفية استخدام روسيا لمجموعة فاغنر كوكيل في ليبيا لإقامة وجود طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط.

آخر تحديث: 25 يوليو 2020 - 13:09
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