الأفريكوم: نراقب التقارير الواردة من ليبيا حول انسحاب مجموعة فاغنر

أكدت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا «الأفريكوم» مراقبة التقارير الواردة من ليبيا حول انسحاب مجموعة فاغنر الروسية من المناطق التي كانت توجد فيها

وأوضحت الأفريكوم في تصريحات صحفية، أنّها تكرر دعوة البعثة الأممية إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية التي يتعين حلها دون اللجوء إلى العنف، مشيرة إلى أنها تحترم العملية السياسية وجهود الوساطة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة، وتسهيل الحوار السياسي والأمني والاقتصادي.

وجددت الأفريكوم التزامها باحترام الحوار التي تيسره الأمم المتحدة ويقوده ويملكه الليبيون، قائلة: «نحث جميع الأطراف الدولية الأخرى على أن تحذو حذو الأمم المتحدة».

واختتمت القيادة الأمريكية في إفريقيا بالتشديد على واجب التركيز على مصداقية وشفافية العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة في أقرب وقت ممكن