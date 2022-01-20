الأفريكوم: نواصل دعم وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

كشفت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “الأفريكوم”، أنّ الولايات المتحدة تواصل دعم التطبيق الكامل لاتفاق وقف النار، بما في ذلك انسحاب كل القوات والمقاتلين الأجانب، وفق لتطلعات الليبيين.

واعتبرت المتحدثة باسم “الأفريكوم” أنّ الحل السياسي هو الطريق إلى الأمام في ليبيا، مؤكدة دعم القيادة لجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية وسفيرها في طرابلس ريتشارد نورلاند، بهدف ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تؤدي إلى قيام حكومة وطنية موحدة ومستقرة لديها شرعية من الليبيين.

وتابعت المتحدثة باسم “الأفريكوم” أنّ مجموعة فاغنر الروسية تورطت في انتهاكات وعمليات تهدد السلام، والأمن، والاستقرار، مشيرة إلى أنّ نشر قواتها في ليبيا أدى لزعزعة الاستقرار فيها.

وحذّرت المتحدثة باسم “الأفريكوم” الدول الإفريقية من الاستعانة بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، قائلة إن أي صفقة للحصول على دعم من هذه المجموعة هي صفقة سيئة.