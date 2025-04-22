الأفضل بالأداء والمواصفات.. الكشف عن هواتف وساعات ذكية لشركات شهيرة

بدأت شركة “Infinixانفينكس”، “بالترويج لهاتفها الجديد الذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات”.

وبحسب الشركة، “حصل Infinix Note 50s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وأتى مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاد الهيكل (164.3/74.5/7.6)ملم، ووزنه 180 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 1300 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام “أندرويد-15″ قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300 Ultimate، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+2) ميابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أت بدقة 13 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط”.

Oppo تطرح أحدث هواتفها بسعر منافس

كشفت شركة “اوبوOppo “، “عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح في الأسواق العالمية بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل Oppo K13 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.2/76.1/8.5) ملم، وزنه 208 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 600 شمعة/م، كثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام أندرويد-15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “اوبوOppo “، “الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وستطرحه بأسعار تبدأ من 190 يورو”.

منافس قوي من شاومي في عالم الساعات الذكية

كشفت شركة “Xiaomiشاومي”، “عن ساعتها الذكية التي حصلت على مواصفات ممتازة وستطرح بسعر منافس جدا”.

وبحسب الشركة، “حصلت ساعة Redmi Watch Move على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (45.5/38.9/10.8) ملم، وزنه 45.5 غ، وجهّزت بزر للتحكم بالتطبيقات مثبت على الحافة اليمنى للهيكل، وشاتها أتت من نوع AMOLED، مقاسها 1.85 بوصة، دقة عرضها (450/390) بيكسل، سطوعها يعادل 600 شمعة/الإنش، مزودة بخاصية Always-On Display، ووصفت Xiaomi هذه الشاشة بأنها “الأكثر سلاسة” من بين شاشات الساعات من نفس الفئة”.

ووفق الشركة، “بالرغم من سعرها المنافس حصلت هذه الساعة على حساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت بتطبيقات تشجع المستخدم على ممارسة الرياضة وتقيس معدلات نشاطه اليومي، ويمكن للساعة الاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات Bluetooth 5.3، وجهّزت ببطارية بسعة 300 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، ومن المتوقع أن تطرحها Xiaomi بسعر 25 دولارا تقريبا”.