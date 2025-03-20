الأفضل في أوروبا.. «عمر مرموش» يتفوق على «محمد صلاح»

واصل نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي،عمر مرموش، تألقه بالحفاظ على “صدارة قائمة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لهذا الموسم”، وفقا لتقييمات شبكة “هوسكورد” العالمية.

ووفقا للشبكة المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، “حصل “مرموش” على تقييم 8.23 من 10، متفوقا على أبرز النجوم الأوروبيين، وذلك بعد تألقه مع ناديي آينتراخت فرانكفورت الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في بطولتي البوندسليغا والبريميرليغ”.

وبحسب الشبكة، “جاء لامين جمال، نجم برشلونة الإسباني، في المركز الثاني بتقييم 8 من 10، بينما حل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث بتقييم 7.89 من 10، أما عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فحل رابعا بتقييم 7.85 من 10، بينما جاء بوكايو ساكا، لاعب أرسنال الإنجليزي، في المركز الخامس بتقييم 7.79 من 10”.

هذا “ويستعد عمر مرموش، للانضمام إلى زميله محمد صلاح، في قائمة منتخب مصر التي ستواجه إثيوبيا في المغرب يوم الجمعة المقبل، ثم سيراليون على ملعب القاهرة في 25 مارس، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وواصل عمر مرموش تألقه مع مانشستر سيتي، حيث لعب دورا محوريا في تعادل الفريق أمام برايتون بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البريميرليغ، وسجل مرموش هدفا رائعا من مسافة 20 ياردة (18,2 متر)، كما تسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء سجل منها هالاند الهدف الثاني”.