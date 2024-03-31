الأفضل في «البريميرليغ».. إحصائية جديدة تصدم محمد صلاح

تلقى النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدمة قوية فيما يتعلق باختيارات أفضل 5 أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم (2023-2024).

وفرض محمد صلاح نفسه نجما في “البريميرليغ” منذ عودته للمسابقة من بوابة ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي.

وبحسب شبكة “سكواكا” البريطانية، لإحصائيات كرة القدم، فإن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل 6 أجنحة بعد مرور 29 جولة من المسابقة حتى الآن.

وجاءت تقييمات الشبكة بالنسبة المئوية وفقا لبعض المعايير المتعلقة بصناعة الفرص المحققة وتقديم التمريرات الحاسمة والتمريرات العرضية بجانب المساهمة التهديفية مع كل فريق.

وبناء على ذلك أوضحت الشبكة البريطانية أن بوكايو ساكا، جناح أرسنال احتل المركز الأول بنسبة 76%، بالتساوي مع فيل فودين، جناح نادي مانشستر سيتي.

وجاء خلفهما في المركز الثاني الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام هوتسبير بنسبة 75%، متفوقا على محمد صلاح الثالث بنسبة 73%.

واحتل الإنجليزي كول بالمر، مهاجم نادي تشيلسي المركز الرابع بـ72%، والجامايكي ليون بايلي، لاعب أستون فيلا بنسبة 71%.

ويمتلك محمد صلاح معدلا تهديفيا مذهلا خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.