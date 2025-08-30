الأفكار والصلوات لا تكفي.. جدل حاد في واشنطن بعد إطلاق نار مينيابوليس

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن جدلاً واسعًا، عقب حادث إطلاق نار مروع في مدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 آخرين، إذ تحوّل النقاش حول الصلاة إلى مواجهة علنية بين شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.

وجاءت البداية مع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي دعت الأمريكيين إلى الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم بعد المأساة، معتبرة أن الصلاة تعكس الدعم الروحي للأسر المكلومة، إلا أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي ردت على هذه الدعوات بمنشور عبر منصة “إكس”، معتبرة أن “الأفكار والصلوات لا تكفي لإعادة الأطفال إلى الحياة”، مشيرة إلى أن الدعوات الروحية وحدها لا تعالج ظاهرة العنف المسلح المتفاقمة في البلاد.

واعتبرت ليفيت تصريحات بساكي “غير لائقة وتفتقر إلى الاحترام لملايين الأمريكيين المؤمنين”، وجددت التأكيد على أهمية الصلاة، فيما دعمها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي انتقد بساكي قائلاً: “لماذا تشعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بسبب صلاتهم بينما أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟”.

واتسع السجال بدخول تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة التي تحولت إلى الحزب الجمهوري وتشغل حاليًا منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، حيث هاجمت بساكي ومنتقدي الصلاة العلنية بشدة، ووصفتهم بأنهم “يكرهون الله” و”عملاء الظلام”، معتبرة أن “نور ومحبة الله يشكلان تهديدًا لطموحاتهم المظلمة”.

ويعكس هذا الجدل الانقسام الأمريكي التقليدي بين من يعتبر الصلاة تعبيرًا عن التضامن الروحي والمساندة النفسية للأسر المكلومة، وبين من يطالب باتخاذ إجراءات تشريعية وعملية أكثر صرامة للحد من حوادث إطلاق النار المتكررة في المدارس والأماكن العامة، في ظل تكرار هذه المآسي التي تهز المجتمع الأمريكي باستمرار.

