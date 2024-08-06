«الأقصر للسينما الإفريقية» يطلق استمارة قبول الأفلام لدورته ال14

أعلن مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست المصري سيد فؤاد، إطلاق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربع الرئيسية للمهرجان، في دورته الرابعة عشرة.

وقال السيناريست المصري سيد فؤاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المسابقات الأربع: هي مسابقة الأفلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك) وهي الأفلام التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، مسابقة الأفلام القصيرة (تسجيلي/ روائي/ تحريك)،.

على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة، وهناك أيضا مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة الروائية/ التسجيلية، وهي للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلاما عن إفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضا المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دارسي السينما في مصر.