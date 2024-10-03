الأقمار الاصطناعية تكشف كارثة بأهم القواعد العسكرية الإسرائيلية (صور وفيديو)

نشرت وكالة “أسوشيتد برس”، صورا التقطتها من الأقمار الصناعية تظهر أضرارا جسيمة في واحدة من أهم القواعد العسكرية الإسرائيلية، جرّاء القصف الذي نفذته إيران بالصواريخ على إسرائيل.

وأظهرت الصور “تدميرا كاملا في قاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية التي تضم طائرات من طراز F-35″.

وبحسب “ذا تيامز أوف إسرائيل”، “تظهر الصورة أضرارا في قاعدة جوية رئيسية بعد تلقيها وابلا من الصواريخ الإيرانية”.

ونوهت الصحيفة “إلى وجود ضرر كبير في أحد المباني الضخمة وتطاير الشظايا والحطام حول المنشأة”، منوهة إلى أن “مقدار الضرر الناتج عن هذه الضربة لم يتضح بعد”.

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “الجيش الإسرائيلي لم يستجب على الفور على طلب التعليق على الصورة، لكن الرقابة العسكرية سمحت بنشر صورة واحدة فقط، وهي صورة مجتزأة تظهر البناء فقط، أما باقي الصور المنشترة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أسرابا من الطايرات المتوقفة إلى جانب المنشأة المتضررة، مع وجود أضرار في مناطق مختلفة من المنشأة”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “قاعدة “نيفاتيم” تعد موطنًا لأكثر طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقدمًا، بما في ذلك طائرات الشبح ” F-35 Lightning” الأمريكية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي اعترف بأن بعض قواعده الجوية تعرضت للضرب في هجوم إيران، لكن الضرر اعتبر “غير فعال”.

يذكر أن قاعدة “نيفاتيم” الجوية، والتي تعرف باسم القاعدة الجوية 28، هي قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية في إسرائيل ولديها ثلاثة مدارج بأطوال مختلفة، وتتمركز فيها الطائرة الرئاسية “جناح صهيون”، بالإضافة إلى طائرات من صنوف مختلفة، منها مقاتلات شبحية وطائرات نقل وتزود بالوقود ورادارات.