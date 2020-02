«الأقمار الصناعية» تُكذب ادعاءات قوات حفتر باستهداف سفينة أسلحة تركية

نشرت شركة متخصصة في التقاط صور بالأقمار الصناعية، صورة توضح تفاصيل قصف قوات حفتر لميناء طرابلس البحري.

وأفادت شركة “إميدج سات” الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر، بوقوع هجوم على شحنة كانت بجانب سفينة شحن.

ونفت الشركة التقارير الأولية التي أفادت باستهداف قوات حفتر لسفينة تركية كانت محملة بالذخائر والأسلحة المقدمة إلى حكومة الوفاق في ليبيا.

#ISI #intelligence report confirms: Port of #Tripoli, #Libya – Shipping attacked at the port docks near an anchored freighter. pic.twitter.com/thro6mQNPg