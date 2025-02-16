الأكثر مبيعاً بالأسواق العالمية.. «شاومي» تكشف عن «ساعتها الذكية» المنافسة



أعلنت شركة “شاوميXiaomi”، عن ساعة “Redmi Watch 5″، الذكية الجديدة، مشيرة إلى أنها “من أكثر الساعات الذكية مبيعا في الأسواق العالمية حاليا بسبب مواصفاتها الممتازة وسعرها المنافس“.

وبحسب الشركة، “حصلت الساعة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والألمنيوم، وهي مقاومة للماء والغبار إذ يمكن الغوص بها إلى عمق 50 م، أبعاد هيكلها (47.5/41.1/11.3) ملم، وزنه 33.5 غ، وشاشاتها جاءت من نوع AMOLED، مقاسها 2.1 إنش، دقة عرضها (432/514) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 1500 شمعة/الإنش، وجهّزت بخاصية Always-on display”.

ووفق الشركة، “تعمل الساعة بنظام HyperOS، وجهّزت بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وزوّدت بمكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، ودعمتها شركة “شاوميXiaomi”، بتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم ومراقبة الخطوات التي يقطعها يوميا، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب، ومعدلات الأكسجة في الدم”.

ووفق الشركة، “فإنها جهّزت الساعة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 550 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة”.