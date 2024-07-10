الألماني مولر يقرر الاعتزال دولياً

ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن توماس مولر الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2014 مع المنتخب الألماني سيعتزل اللعب الدولي.

وقال المهاجم المخضرم عقب خسارة ألمانيا 1 – 2 في دور الثمانية ببطولة كأس أوروبا “يورو 2024” أمام المنتخب الإسباني إنه يفكر في مستقبله مع المنتخب الألماني.

واعتزل توني كروس، لاعب خط الوسط، كرة القدم، عقب خروج المنتخب الألماني من البطولة المقامة على أرضه، فيما يدرس مانويل نوير حارس المرمى اعتزاله اللعب الدولي.

وشارك مولر في أول مباراة له مع المنتخب الألماني في مارس 2010، وشارك في 131 مباراة دولية، ليحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب الألماني خلف لوثار ماتيوس (150 مباراة) وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مولر سيكمل عقده مع بايرن، الممتد حتى 2025.