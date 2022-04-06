الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 800 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية من بينهم 135 ألف شخص في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المكتب الأممي في تقرير له، أن وصولهم إلى الجنوب الليبي كان محدودا بسبب الوضع الأمني، وأشار إلى انخفاض العدد التقديري للنازحين داخليا من قرابة 200 ألف في سبتمبر 2021 إلى 179 ألفا مع نهاية نوفمبر من نفس العام.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن غالبية النازحين داخليا في بنغازي يواجهون نزوحا مطولا منذ 2017، ولفت إلى انخفاض عدد النازحين في المنطقة الجنوبية وتحديدا الذين تم استضافتهم مرزق بأكثر من 50%.

ولفت المكتب إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة والمساكن لا تزال العقبات الرئيسية التي تحول دون عودة معظم العائلات النازحين، مشددا على ضرورة الحاجة إلى حلول دائمة تشمل السلامة الجسدية والمادية والقانونية.